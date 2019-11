LARINO. Per dare seguito all’azione di mobilitazione a sostegno della Piattaforma unitaria dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil rivendicata durante la manifestazione unitaria tenutasi a Roma sabato 16 novembre, le organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil Cisl e Uil del territorio del Basso Molisesaranno in piazza mercato a Larino dalle ore 9.30 alle ore 13.

Sarà allestito un banchetto per la raccolta firme a sostegno di una legge nazionale per la non autosufficienza e sarà effettuato un volantinaggio di materiale esplicativo delle ragioni della piattaforma unitaria dei pensionati.