Spopolamento del Mezzogiorno, Tartaglione: «L'obiettivo sia 'torno al Sud'»

ROMA. "Il Presidente Conte ad ogni occasione pubblica rilancia il programma ‘Resto al Sud’. Se lo slogan è indice di un obiettivo, allora sarebbe più opportuno auspicare in un ‘Torno al Sud’. Negli ultimissimi anni lo spopolamento del Mezzogiorno ha riguardato oltre un milione di persone, con una quota significativa di giovani. Una perdita inestimabile di capitale umano, talenti e innovazione, in un trend che rischia di creare la desertificazione economica di un’intera zona del Paese”.

Lo dichiara, in una nota, la deputata Annaelsa Tartaglione, coordinatrice di Forza Italia in Molise. “La strada obbligata è quella di un obiettivo di sistema: far rientrare le risorse migliori, attrarre investimenti, incentivare la cultura d’impresa. L’inerzia politica sta mutilando il Meridione”, conclude.