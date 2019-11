Gli oli d’oliva più buoni del Mediterraneo protagonisti di Turismo è Cultura

CAMPOBASSO. Un’altra settimana ricca di appuntamenti in Molise grazie agli eventi inseriti nel cartellone regionale di Turismo è Cultura, promosso dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise.

L’autunno è tempo di olio d’oliva e l’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo e la Fondazione Mario Lepore organizzano a Venafro Venolea 2019, ormai diventato un appuntamento autunnale di rilievo tra le manifestazioni che si svolgono in regione. Quest’anno la novità dell’evento, iniziato oggi e che si concluderà domenica 24 novembre, è rappresentata dal premio “Venolea 2019 – Plinius, Oltre il tempo”, in cui gareggeranno oli provenienti da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia, ma anche da alcuni Paesi mediterranei come Israele-Palestina e Montenegro. Le giornate clou dell’evento saranno quelle di sabato (a partire dalle 16) e domenica (a partire dalle 10.30) prossimi, 23 e 24 novembre, che vedranno l’organizzazione di convegni, la premiazione dei vincitori del concorso e l’apertura degli stand in cui sarà possibile accostarsi alle eccellenze enogastronomiche del Molise. Ospite d’eccezione Marco Greggio, agronomo e noto analista sensoriale. Previsti anche due serate musicali in piazza Mercato. Il primo, quello di sabato, con l’esibizione di Radici Popolari, il secondo, domenica alle 20, con gli Acustic Julia.

Prosegue a passi spediti anche la stagione invernale dell’Aut Aut Festival. Sabato 23 novembre, alle 18.30, sul palco del Teatro Fulvio di Guglionesi il giornalista Ettore Mario Colombo che presenterà il suo dizionario della politica dal titolo “Piove, Governo Ladro”. Nato a Termoli, Colombo è uno dei giornalisti politici più importanti d’Italia; vanta collaborazione con i più importanti quotidiani nazionali ed è stato autore di numerose pubblicazioni e volumi sui temi più scottanti del mondo politico nazionale.

Sta entrando nel vivo Romanic@mente, un viaggio alla scoperta degli edifici in stile romanico della nostra regione. Sabato prossimo, 23 novembre, alle ore 18.30, l’associazione San Giorgio Martire farà tappa alla splendida chiesa “San Michele Arcangelo” di Campolieto. Un evento da non perdere per gli amanti dell’architettura e per coloro che vogliono scoprire le bellezze nascoste della nostra terra.

Un altro appuntamento, inoltre, con la 51esima stagione dei concerti degli “Amici della Musica –Walter de Angelis”. Sabato 23 novembre, ore 18.30 presso l’auditorium del Palazzo GIL di Campobasso si esibirà il Quartetto Ciaikovskij di Mosca. Fondato nel 1975 il quartetto ha conquistato pubblico e critica per la qualità dei loro interpreti. Le esecuzioni del quartetto hanno ereditato la migliore tradizione della scuola musicale russa, per sensibilità e perfezione.