TERMOLI. Una giornata dell'albero vissuta in modo speciale. Indirizzata ai clienti che oggi si recano o si sono già recati e si recheranno nell'azienda che sorge al Nucleo industriale, zona B, Cianciosi soluzioni edili. In collaborazione con il Vivaio Verde Molise viene data in omaggio una piantina di quercia. Una iniziativa che mira alla sensibilizzazione sulla sostenibilità rispetto a un momento di crisi globale a livello climatico e ambientale. Ciascuno potrà essere baluardo e potenziale salvatore della Terra.