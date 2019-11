PALATA. Nell’Istituto Scolastico di Palata, la dirigente Tamara Isler insieme ai sui docenti è riuscita ad organizzare in tutti i plessi la Festa dell’albero.

La giornata del 21 novembre per gli studenti dell’Istituto rappresenta l’ occasione privilegiata per porre l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita dell’ uomo e dell’ambiente.

Tutti gli allievi dei tre ordini di scuola hanno celebrato gli alberi e la natura attraverso percorsi escursionistici, didattici educativi ed espressivi con canti, semina, piantumazione e realizzazione di alberi con materiali diversi che hanno dato corpo e sfondo ad una festa nella quale non sono mancati approfondimenti di carattere scientifico

La scuola di Palata inserisce questo evento in un percorso educativo più ampio, che ha come finalità il rispetto per l’ambiente che ci circonda, la promozione di comportamenti consapevoli e responsabili nei confronti della natura e l’educazione ad una cittadinanza attiva, con il proposito di divenire Scuole Sostenibili e di promuovere azioni concrete sul territorio, di cui una delle più significative è la cura di nuovi alberi e la rigenerazione delle nostre aree verdi: agire insieme per il salvare il nostro pianeta.

I piccoli allievi del plesso di Palata per l’occasione hanno realizzato un murales nel cortile della scuola che riporta la scritta “DI OGNI ALBERO BISOGNA AVERE CURA E RISPETTARE TUTTA LA NATURA” e con la rappresentazione grafica dell’albero della vita che è il simbolo di Nascita e di Rinascita.

È intervenuta l’amministrazione comunale con la sindaca Maria Di Lena che ha “inaugurato” il murales della scuola, togliendo ildrappo complimentandosi per la creatività dei bambini. Numerosa è stata la presenza dei genitori, i quali hanno accolto piacevolmente l’iniziativa della scuola.