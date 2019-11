Il ricordo «La perdita di Bruno è un lutto impossibile, la sua umanità ci mancherà sempre»

CAPRACOTTA. «Soltanto ora, ad alcuni giorni di distanza dalla perdita di Bruno Pallotta, riesco a scrivere qualcosa per ricordarlo. Avrei voluto farlo subito, per socializzare con la comunità di Capracotta, l'immenso dolore che provo e per trasmettere alla sua stupenda famiglia,