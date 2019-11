LARINO. “Il reddito di cittadinanza – la nuova misura di contrasto alla povertà, per l’inserimento lavorativo e per l’inclusione sociale”.

E’ questo l’evento in programma lunedì prossimo, 25 novembre, a Larino, curato dall’Ambito territoriale sociale di Zona, che vede l’intervento del dottor Alessandro Ciglieri, che già fu presente al precedente incontro a Termoli.

L’esperto di progettazione sociale si rivolgerà ad amministratori e operatori delle Politiche sociali dei Comuni ricompresi nell’Ats frentano.

Tra gli argomenti in esame, «Le verifiche anagrafiche in capo ai Comuni e la piattaforma Gepi», «La presa in carico del nucleo familiare. Patti per il lavoro e Patti per l’inclusione sociale», «La piattaforma Gepi per i Patti di inclusione», «Breve presentazione dei Puc, Progetti utili alla collettività».

L’intera sessione di lavoro si concluderà alle 13, con avvio alle 9, e sarà ospitata alla Sala Freda, sita al 4^ piano di Palazzo Ducale a Larino.

L’iniziativa si avvale della collaborazione della Cooperativa Sirio.