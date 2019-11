PORTOCANNONE. La recente trasferta del sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, a Tirana, dove è stato relatore ad una conferenza di livello internazionale organizzato dalla AI NURECC (Network delle Università, delle Regioni e delleCamere di Commercio Adriatico/Ioniche), è stato foriero dell’incontro del primo cittadino della località arbereshe bassomolisana col Capo dello Stato albanese Ilir Meta, già incontrato in Puglia poche settimane fa.

«Poter parlare dei problemi e delle prospettive di Portocannone a quattr'occhi con un Capo di Stato è una cosa che non ha prezzo. La serata trascorsa con il Presidente d'Albania Ilir Meta, che mi ha ricevuto nella sede della Presidenza della Repubblica, ha avuto come tema principale la storia del nostro Paese e le sue vicende antiche e moderne. È stato un onore per me poter essere ambasciatore della mia Comunità».

I 4 sindaci del territorio, assieme a Caporicci anche Primiani, Silvestri e Manes, a Casalvecchio di Puglia, invitarono il Presidente della Repubblica delle Aquile in Molise.