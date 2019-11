Congresso degli specialisti allergologi per cure sempre più efficaci

TERMOLI. Il 23 novembre si terrà a Termoli il congresso interregionale AAIITO Abruzzo-Molise che vedrà impegnati gli specialisti allergologi delle due regioni.

L'evento è stato promosso dalla dott.ssa M.Laura De Cristofaro, coordinatore interregionale AAIITO.

Il Congresso è aperto a medici, biologi, farmacisti, tecnici di laboratorio e infermieri ha lo scopo di fornire nuovi strumenti per cure sempre più efficaci alla luce delle nuove linee guida internazionali, in un campo, come quello delle allergie di grande attualità per la sua incidenza.