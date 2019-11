"La Carta dei diritti dei figli dei genitori separati", nuovo strumento giuridico

TERMOLI. "La carta dei diritti dei figli dei genitori separati": è questo il nuovo strumento giuridico che verrà presentato domani mattina, sabato 23 novembre, alle ore 9,30, presso lo Studio legale Venittelli, in Via Mario Pagano 44, a Termoli, dalle associazioni Konsumer, AIAF, Casa dei diritti, Mai più sole - Non una di meno e Stilo di Fileta.

Assieme alla presentazione della "Carta" verrà illustrato il programma di iniziative che, da domenica a mercoledì prossimi, vedrà ogni giorno un evento di sensibilizzazione a riguardo.

Un periodo di ampia riflessione, iniziato con il trentennale della Convenzione Onu per i diritti dei minori e che culmunierà lunedì 25 novembre con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

