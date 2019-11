I ragazzi della Fly Sport in campo contro il Npc Rieti al PalaSabetta

TERMOLI. I ragazzi della Fly Sport pronti ad una nuova sfida, domenica 24 novembre, al PalaSabetta di Termoli. I molisani scenderanno in campo alle ore 15 contro il Npc Rieti. Una partita che si preannuncia non facile ma che registrerà senz’altro il massimo impegno dei cestisti di casa che potranno contare anche sull’apporto di Lorena Ziccardi, per la prima volta in squadra in questo campionato.

“Speriamo in una buona partita” – ha sottolineato l’allenatore della Fly Sport, Gabriele Pasciullo.

“Veniamo da due sconfitte dove la vittoria è stata sempre sfiorata – ha aggiunto – ma questo non ci scoraggia. La scorsa volta, contro il Battipaglia, i nostri si sono distinti seppur il 38 a 42 finale non ci ha premiato”.

Dunque non resta che puntare sulle capacità di ciascun atleta per sovrastare i laziali.