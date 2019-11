TERMOLI. Il 25 novembre è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In Italia e nel mondo 1 donna su 3 subisce violenza: accade dovunque, tra le mura domestiche, sul posto di lavoro, in strada.

Il numero dei femminicidi in Italia è ancora troppo alto e continua ad aumentare giorno dopo giorno: secondo gli ultimi dati Istat quasi 7 milioni di donne italiane dai 16 ai 70 anni hanno subìto almeno una volta nella vita una forma di violenza, numeri sconvolgenti se si considera che a praticare le violenze siano stati partner o ex partner.

La Conferenza delle donne democratiche scende in piazza per essere portavoce di tutte le donne di quelle che hanno paura a “dire no”, di quelle donne che sono riuscite a liberarsi, di quelle che purtroppo non ce l’hanno fatta.

Il 25 novembre a partire dalle ore 17.00 a Campobasso, dal balcone del Circolo PD in via Ferrari 63, si terrà un reading di brani che trattano il tema. Chiunque dei presenti in piazza può partecipare alla lettura.

“Un flashmob sobrio e intenso, ricorderemo a noi per prime e alla società poi che è un passo culturale. Che le violenze domestiche non sono un corollario dovuto, che gli uomini che ci maltrattano non ci amano. Sentiamo di dover testimoniare anche così” queste le parole del commissario del circolo PD di Termoli Maricetta Chimisso.

“Invitiamo tutti a partecipare, non solo le donne ma anche gli uomini e le famiglie perché è un tema che interessa tutti, nessuno escluso” questo l’invito delle due delegate regionali della Conferenza delle donne democratiche, Francesca D’Anversa e Nicoletta Bartollino.