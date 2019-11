​Reenact di Giada De Santis, in esposizione alla Gil fino al primo dicembre

CAMPOBASSO. Nell’ambito del progetto MoliseFlash, promosso dalla Fondazione Molise Cultura, rivolto ad artisti interessati alla valorizzazione del territorio molisano, dal 20 novembre è iniziata presso il Palazzo Gil a Campobasso, la mostra Reenact di Giada De Santis. Una iniziativa lodevole, che incuriosisce e che merita l'attenzione e l'incoraggiamento da parte dell'intera regione. I motivi vanno ricercati nella validità del prodotto artistico, come nella ricerca delle tematiche affrontate, oltre che la cura e le mecolosità delle tecniche, che fanno di Giada De Santis un talento da scoprire, sostenere e promuovere. Volete averne la prova? Basta recarsi in via Gorizia per fersene un'idea, fino al 1 dicembre 2019.



Il progetto, sul quale la giovane isernina lavora, si concentra sulla sensazione e il sentimento che, giorno dopo giorno, attanaglia la nostra regione. Coinvolta in un quotidiano combattimento contro il nemico invisibile dello spopolamento.

"Reenact parla di un nemico attuale, mostrando - commenta l'artista - un nemico del passato. Rievoca. Entrando nelle fotografie, lo spettatore viene abbracciato da un’atmosfera di malinconia, stordimento e di turbamento. L’osservatore distoglie lo sguardo dal Molise e lo pone nella sua interiorità.

Romanticamente, racconta le sue origini e la sua vita".

Una dichiarazione, dunque, di amore verso la propria Terra.

Vincenzo Cimino