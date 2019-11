Aida Romagnuolo: «Rinviata la manifestazione di protesta sulla sanità del 3 dicembre»

TERMOLI. Proteste che vanno e che vengono, la consigliera regionale di Prima il Molise Aida Romagnuolo ha pubblicato un post sul rinvio della iniziativa già annunciata per il 3 dicembre.

«La manifestazione programmata sulla sanità per il giorno 3 dicembre prossimo a Campobasso è stata rinviata ad altra data in attesa della discussione del consiglio monotematico sulla sanità del prossimo 10 dicembre, con la presenza dei commissari e dell'approvazione del Pos. Chi non lotta oggi per difendere la sanità molisana, domani sarà una persona morta. Ribelliamoci e difendiamo il nostro diritto alla salute e alla vita.