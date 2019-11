TERMOLI. La cultura del rispetto e la crisi del maschile. I cardini dell’impegno della Fidapa in campo nazionale, declinato nelle sezioni che compongono l’esercito delle 11mila donne impegnate.

La Fidapa di Termoli, presidente Angela Rusciano, aderendo al comunicato nazionale diramato dalla presidente Maria Concetta Oliveri, ribadisce la necessità di porre in essere iniziative di educazione al rispettosin dall’età scolare, educando i ragazzi e le ragazze al rispetto reciproco, evidenziando che le manifestazioni di violenzain generale e contro le donne in particolare, rendono le persone schiavedelpregiudizio e dell’ignoranza e vittime dei comportamenti negativi adottati.

Il femminicidio in forte crescita ed esasperato dalle logiche di una società poco attenta,è diventato negli ultimi anniun fenomeno di cui si sta perdendo il controllo, poche e non conformi sono le leggi che tutelano le donne soggette ad abusi molto spesso sottovalutatio non segnalati per disinformazione eper il timore delle conseguenze.Perquesto motivo, la sezione di Termoliil 25 sosterrà la campagna di sensibilizzazione “Stendi La Violenza”, promossa dal Centro antiviolenza Bee Free.

Iniziative diverse per dare visibilità al fenomeno sono state messe in campo dalla sezione che nello scorso biennio ha installato una panchina rossa all’inizio del corso principale, panchina a cui è stata divelta, dai vandali, la targhetta illustrativa.

Nei prossimi giorni – precisa la presidente - l’Associazione apporrà sulla panchina una nuova targa affinché la cittadinanza e chiunque si fermi per sostare e sedersi, possa essere attratto dalla scritta la cui lettura non può non indurre ad una riflessione sul fenomeno e sulla sua portata”. La Panchina rossa come il “posto occupato”, rappresentato da una sedia vuota con il drappo rosso, posto in prima fila ad ogni evento, sono simboli adottati per fare memoria dei tragici epiloghi prodotti dalla violenza le cui ripercussioni vanno oltre la soppressione fisica di persone che sono state donne, figlie, mogli, fidanzate, amiche, mamme, nonne, zie e tanto altro ancora. Una catena infinita di rapporti, di affetti e di relazioni interrotte e minate dai problemi generati da un gesto di inciviltà e sui quali graveranno odio, disagi e conflitti difficili da recuperare.

“Spesso al tema della violenza contro le donne- leggiamo nella Circolare del Sodalizio - viene associato un altro fenomeno, ovvero la “crisi del maschile”, secondo cui l’uomo è oggi intimorito e minacciato dai cambiamenti sociali e culturali, privato del proprio ruolo e della propria autorità, e che tutto questo abbia un impatto significativo nell’agire la violenza. In che modo questi aspetti si legano tra loro? In che senso la violenza è frutto di un certo tipo di“cultura virile” diffusa? Sono queste alcune domande culturali fondamentali di questo tempo..” (A.M.-Ansa 19 ottobre 2019).