TERMOLI. Domani, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ci sarà una manifestazione di sensibilizzazione "Stendi la violenza" organizzata del Centro Antiviolenza BeFree.

«Nelle storie di violenza le donne troppo spesso sono drammaticamente sole, pur avendo accanto persone, come familiari, amici e vicini di casa, che conoscono la situazione. Il Centro AntiViolenza BeFree di Termoli organizza un flash mob, un cordone di persone con lo slogan "stendi la violenza " , perchè nella violenza di genere i panni sporchi non si lavano in casa, che comincerà dalla 'panchina rossa' in Piazza Monumento e terminerà...

...riusciremo a raggiungere la nuova sede del Cav in via Molinello n.1? Possiamo farcela! Tutti possono partecipare. Lunedì 25 novembre alle 18:30, scendiamo tutti in piazza per sostenere i diritti e la lotta alla violenza!»