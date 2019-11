Termoli 2016 travolto dal Carovilli: 0-4 al Cannarsa

TERMOLI. Quarta sconfitta nelle ultime 5 uscite e il Termoli 2016 rimedia sabato pomeriggio una batosta interna allo stadio Cannarsa, a opera dell'Asd Carovilli, che maramaldeggia sulla costa grazie alla tripletta di Berardi e al gol di Vacca. Con questa debacle, che indurrà sicuramente il mister Paolo Di Lena, che non è comunque in discussione, a dare una scossa ulteriore per far uscire il team da questo tunnel, i giallorossi sono in piena zona play-out.

Prossimo turno, il 13esimo, in trasferta col Maronea, sperando di invertire la tendenza.