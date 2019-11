«Tre donne uccise ogni settimana, 142 femminicidi nel 2018», il circolo Arci dice stop

GUGLIONESI. Tre donne uccise ogni settimana, 142 femminicidi nel 2018.

Ma altrettanto preoccupanti sono i dati sulle molestie: l’Istat infatti calcola che sono circa 7 milioni le donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito almeno una volta nella vita forma di violenza (il 20,2% violenza fisica, 21% violenza sessuale).

Istituito nel 1999 dall’assemblea Onu, il 25 novembre è il giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Un giorno importante per lanciare un forte messaggio verso la comunità di attenzione sul tema perché le violenze si consumano, in alcuni casi, sotto i nostri occhi distratti. Un giorno importante per rafforzare una cultura basata sul rispetto e sul dialogo tra le persone anche di sesso diverso; per rimarcare le diverse disparità (lavoro, famiglia) che vivono quotidianamente le donne nella nostra società; per denunciare e contrastare il clima e la cultura di violenza che, purtroppo, attraversa la nostra società (ad iniziare dai giovani).

Lunedì 25 novembre alle 17.30 presso la sede del Circolo Arci F. Iovine di Guglionesi via Vittorio Emanuele III° 24. “Pensieri e parole” - Riflessioni e brevi letture per dire “NO” alla violenza; per costruire modelli relazionali, in seno alla comunità, basati sul rispetto reciproco.

Partecipa: Giuditta Lembo presidente provinciale Pari Opportunità.

Tutti sono invitati a partecipare.