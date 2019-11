Angela Palmera: la molisana che si distinse come attivista femminile negli Stati Uniti

PETRELLA TIFERNINA. Angela Palmera fu, per 40 anni, stimatissima professoressa di matematica. Attivista nei movimenti femminili e membro della “National Education Association” . La “Dante Alighieri Society” la premiò come miglior studente italo-americano dell’anno. Il padre era nato a Petrella Tifernina.

Angela Palmera nacque a Jersey City, Contea di Hudson, nel New Jersey, il 29 gennaio del 1912, da Ralph e Carmela Iacobucci (1884-1931). Il padre nato a Petrella Tifernina, il 16 aprile del 1872, giunse negli Stati Uniti nel 1895 a bordo della “Koning Albert”. Angela sin da bambina mostrò di avere una mente matematica fuori dal comune. Si diplomò, con il massimo dei voti, alla “ Dickinson High School”.

La “Dante Alighieri Society” la premiò come miglior studente italo-americano. Frequentò la “University School of Education” di New York e si laureò alla “Montclair State University”. L’11 maggio del 1941 sposò il calabrese Vincent Morelli (1910-2003) che combatté con l’Esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale guadagnandosi numerosi riconoscimenti. I due ebbero due figli: Vincent Jr. e William John. Angela Palmera divenne professoressa di matematica ed insegnò alla “ Ferris High School” di Jersey City dove fu anche Presidente del Dipartimento di matematica . Insegnò per 40 anni fino al 1972.

Amatissima dai suoi studenti. Ebbe un ruolo autorevole nella “National Education Association”. Fu autorevole membro di varie associazioni, tra queste, la “Jersey Education Ass’n”; la “Jersey City Teachers Ass’n” e la “High School Womens Teachers Ass’n”. Fu impegnata nel sociale (“Disabled Veterans of America”) e nei vari movimenti femminili. Dopo la pensione visse per sei anni in Arizona. Angela Palmera morì il 19 ottobre del 1990 a West Chester in Pennsylvania.

Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”