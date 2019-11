«Servono atti concreti per contrastare la violenza di genere», tavola rotonda del M5s

TERMOLI. Movimento 5 Stelle Termoli: "Oggi alle 18.00, tavola rotonda, con le nostre attiviste e portavoce, presso la sede di via Adriatica 31/A, per discutere e confrontarsi su progetti volti a contrastare la violenza di genere . Servono atti concreti per un cambiamento culturale possibile, per dare pari opportunità nel mondo del lavoro, pari diritti alle donne in ambito familiare e pubblico. Vi aspettiamo!"