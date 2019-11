“Natale d'amare”, mercoledì a Campomarino la presentazione degli eventi

CAMPOMARINO. Tradizione, cultura, sport, musica, aggregazione, divertimento. Sono tante le novità che animeranno Campomarino durante il periodo natalizio.

Un calendario ricco e variegato che sarà presentato durante la conferenza stampa in programma mercoledì 27 novembre alle h. 17.30 a Palazzo Norante, in via Skanderberg 6.

L'assessore al turismo Michele D'Egidio, il presidente del Consiglio con delega alla cultura Carmen Carriero e l'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali invitano la cittadinanza e La Stampa a partecipare.