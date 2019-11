Borracce in acciaio in regalo ai neo immatricolati: oggi la consegna del Rettore

CAMPOBASSO. Prosegue a ritmo serrato l’impegno UniMol verso la sostenibilità ambientale. Oggi la rivoluzione del Plastic Free. Dopo l’avvio, nella scorsa settimana, del Piano di Raccolta Differenziata nelle sedi universitarie cittadine, un ulteriore passo avanti è compiuto per sensibilizzare i giovani studenti dell’Ateneo sul tema dell’inquinamento ambientale, incentivando comportamenti ecosostenibili.

La borraccia UniMol/Cus sarà distribuita gratuitamente, quale gadget di benvenuto, a tutti i neo-iscritti ai corsi di Laurea triennali e magistrali a ciclo unico. Un semplice gesto con il quale sarà possibile ridurre la produzione di rifiuti plastici, ridimensionare il consumo di energia elettrica necessario per la realizzazione delle bottiglie di acqua minerale, limitare l’inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di vendita. La borraccia sarà distribuita gratuitamente, quale gadget di benvenuto, a tutte le matricole delle Lauree triennali e delle Lauree magistrali a ciclo unico.

Oggi, la prima consegna - nella Sala del Consiglio del Rettorato e della Direzione generale - da parte del Magnifico Rettore, Prof. Luca Brunese, al Presidente e ai Componenti il Consiglio degli Studenti, anticipando, simbolicamente, la consegna a tutte le "Matricole". Invitati anche, in rappresentanza di tutti i loro colleghi, i primi immatricolati di quest’anno accademico; Studentesse e Studenti che già all’inizio del mese di agosto avevano acquisito il numero di matricola, entrando, sin da subito, nella UniMol Community.

Dal pomeriggio di oggi, a cura del CUS Molise, presso il PalaUniMol, sarà avviata la distribuzione. Tutti i nuovi studenti iscritti all’a.a. 2019/20 potranno, dunque, ritirare le "bottigliette ecologiche" presso il Centro Universitario Sportivo, PalaUnimol e, per le sedi decentrate, presso le relative Segreterie di riferimento.

Un invito, dunque, ad abbandonare le bottiglie di plastica monouso, altamente inquinanti, il cui consumo medio in Italia è aumentato vertiginosamente.

L’Università degli Studi del Molise non può non concorrere – in attuazione del principio di «solidarietà ambientale» – alla promozione delle migliori condizioni per uno sviluppo sostenibile, trasmettendo agli studenti le conoscenze su questa importante problematica, offrendo il proprio ausilio alla politica di sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro l’uso smoderato della plastica e le conseguenti ricadute sul piano sanitario, facendosi esempio nell’adozione concreta di buone pratiche.