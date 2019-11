CAMPOBASSO. Si è svolta il 22 novembre scorso, nel comprensorio sciistico di Campitello Matese, in collaborazione con il Gestore delle Funivie, un’esercitazione finalizzata all’evacuazione di sciatori rimasti bloccati sulle seggiovie a seguito di guasto agli impianti.

Nel comprensorio ci sono vari impianti di risalita che ricadono nel territorio di San Massimo e in parte in quello di Roccamandolfi, tra una quota di 1450 e 1850 mslm; alla simulazione hanno preso parte i comandi dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, Isernia e Campobasso, congiuntamente ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso (AQ).

L’esercitazione ha testato la capacità dei soccorritori di sgombrare, in tempi rapidi, le persone rimaste bloccate sulle seggiovie. I soccorritori raggiunto il traliccio a monte delle persone bloccate, sono saliti sullo stesso, e tramite specifica attrezzatura si sono agganciati alla fune di acciaio, traslando sulla stessa fino a raggiungere dall’alto la seduta della seggiovia bloccata, al fine di effettuare lo sgombero degli sciatori; manovra ripetuta più volte per ogni seduta della seggiovia bloccata.

La simulazione si è svolta in presenza di una fitta nebbia, vento forte e con temperature basse, condizioni meteo tipiche di questa tipologia di interventi. La sinergia tra i Vigili del fuoco e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza permette, ai due Enti dello Stato, di incrementare le conoscenze e di valorizzare le reciproche peculiarità dell’attività di soccorso in ambiente montano.