TERMOLI. Domenica sera a Termoli, apprezzatissimo concerto di Antonio Cocomazzi al pianoforte e Mario Marzi ai sassofoni, nell’ambito della stagione Termoli Musica 2019/2020. Il numeroso pubblico, accorso nonostante il diluvio, ha applaudito la performance del Duo che ha raccontato ed eseguito quasi integralmente il Cd Restart di recente pubblicazione.

Le composizioni di Cocomazzi, che compongono l’intero album, hanno afferrato sin da subito il pubblico. Musiche dotate di un forte impatto comunicativo destinate non solo agli addetti ai lavori, in un genere tanto fruibile quanto difficile da rubricare, come la più che positiva critica ufficiale ha evidenziato attraverso le recensioni al disco. Musica crossover tra classica, jazz, moderna e Lieder ohne worte del III Millennio, eseguita impeccabilmente dai due musicisti, ha deliziato e non poco il pubblico, di solito abituato a programmi più consueti del repertorio classico e poco avvezzo a generi borderline.

La frenesia ritmica ed armonica nonché le belle melodie del mondo sonoro di Cocomazzi, compositore apprezzato da mostri sacri quali Morricone, Gaslini e Sollima ed interpretate magistralmente dal sax di Mario Marzi, uno dei più prestigiosi sassofonisti presenti sulla scena internazionale, hanno emozionato il pubblico che ha ricambiato con scroscianti applausi.