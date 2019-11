Arriva un infermiere al laboratorio analisi, «ma basta andare avanti per emergenze»

TERMOLI. Nel day after del caos al laboratorio analisi dell’ospedale San Timoteo, qualcosa è mutato.

«Al laboratorio analisi almeno per oggi è arrivato una unità infermieristica e il servizio si è svolto regolarmente – ha riferito il dottor Giancarlo Totaro - si ringrazia sentitamente chiunque della Asrem si sia attivato. Ma non è possibile accettare che le cose continuino ad andare avanti di urgenza in urgenza, di emergenza in emergenza, di attrito in attrito, di scontro in scontro.

A scanso di equivoci rinnovo e ribadisco di assumermi personalmente ogni responsabilità di quanto evidenziato a tutela del servizio e dei suoi utenti».