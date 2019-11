PALATA. Il sindaco e l’amministrazione comunale di Palata, in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, la cooperativa BeFree coordinamento di Campobasso e con la partecipazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “A. Ricciardi” di Palata, ha organizzato un convegno e ha inaugurato due panchine rosse per ricordare la giornata dedicata alle donne vittime di violenza.

Al convegno sono intervenuti: il sindaco Maria Di Lena, l’avvocato Antonio Russo coordinatore dell’Ats, Patrizia Manzo, consigliere regionale, l’avvocato Giuseppina Cennamo, Consigliere di Parità, Antonella Borriello delegata del Consigliere Regionale Paola Matteo, Sara Fauzia psicologa del Cav (Centro antiviolenza di Termoli), Tina De Michele del Cav di Termoli, il dirigente scolastico Tamara Isler. Il sindaco e l’Amministrazione comunale ringraziano la cittadinanza e tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell’evento, con l’auspicio che questa giornata non rimanga un ricordo ma diventi il simbolo visibile per abbattere il muro dell’indifferenza e sensibilizzare tutti alla difesa dei diritti della donna. “La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”.