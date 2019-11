Gestione della sostenibilità e dell’innovazione, mercoledì il workshop Unimol

CAMPOBASSO. Era il 1987 quando Gro Harlem Bruntland, presidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Development WCED), presentava il rapporto “Our Common Future” in cui constatava i punti critici e i problemi globali dell’ambiente dovuti essenzialmente ai modelli di produzione e di consumo non in linea con le esigenze di tutela ecologica. Dal rapporto emerse quindi l’idea di attuare una strategia d’integrazione delle esigenze dello sviluppo e dell’ambiente e nasce così la teoria, tutt’ora valida, di “Sviluppo Sostenibile”. Da allora la consapevolezza e la sensibilità sulla necessità di proteggere il nostro pianeta è cambiata.

Lo Sviluppo Sostenibile oggi viene declinato attraverso l’Agenda 2030: un vasto programma d’azione, per le persone e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell’ONU, che include 17 obiettivi e 169 target che stimoleranno nei prossimi 15 anni interventi nelle aree d’importanza cruciale per l’umanità. Uno dei pilastri fondamentali di Agenda 2030 riguarda proprio la lotta al cambiamento climatico e al degrado ambientale che deve passare attraverso forme di consumo e di produzione consapevole e di gestione delle risorse naturali sostenibile ed equa in modo da soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future. In questo contesto l’economia circolare costituisce un tassello importante per l’attuazione di una strategia di sviluppo sostenibile.

E’ opportuno ripensare ad un modello di economia in cui i rifiuti e gli scarti possano diventare risorse ed essere riutilizzati in successivi cicli produttivi riducendo al massimo gli sprechi. Pertanto è necessario passare da un modello lineare ad uno circolare che coinvolge le abitudini dei consumatori ed impegna i processi produttivi e il vasto reticolo d’imprese di diverse dimensioni. Questo sforzo però richiede un ripensamento delle strategie in grado di garantire simultaneamente la competitività dei settori industriali e la tutela del patrimonio naturalistico. Il Workshop, patrocinato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASvis, dal titolo “Gestione della sostenibilità e dell’innovazione in un’ottica di economia circolare”, nasce con l’intento di avviare una riflessione sulla stretta connessione tra sistema produttivo, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. In particolare la discussione mira a focalizzare gli approcci e le esperienze di economia circolare di gestione e controllo ambientale con le testimonianze di esperti di settore.

Apriranno l’incontro il Rettore, Prof. Luca Brunese, il Direttore del Dipartimento di Economia, Prof. Stefania Giova e la Prof. Loredana Tullio, Presidente del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo che evidenzieranno come anche l’Università del Molise abbia recepito con consapevolezza l’istanza della sostenibilità ambientale. Infatti proprio recentemente è stato lanciato il piano di raccolta differenziata e l’avvio della campagna di eliminazione della plastica in tutte le sedi dell’Ateneo, sancito dall’omaggio della borraccia in acciaio inox in regalo a tutti i nuovi studenti UniMol. L’introduzione e il coordinamento del Workshop è affidato al Prof. Fausto Cavallaro, docente di Sistemi di Gestione Ambientale per le PMI presso il Dipartimento di Economia, da anni impegnato in attività di ricerca sulla valutazione e gestione ambientale. Seguirà l’intervento del Dott. Filippo Brandolini, che relazionerà sull’esperienza di Herambiente nei processi di economia circolare e di creazione di Valore Condiviso nella prospettiva degli SDGs di Agenda 2030, del Dott. Carlo Montalbetti, del Consorzio per Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – COMIECO, che discuterà dei modelli di sostenibilità ed economia circolare nel ciclo del riciclo di carta e cartone ed infine del Dott. Valentino Bobbio di NeXt -Nuova Economia per Tutti, che tratterà il tema della promozione di una nuova economia più inclusiva, partecipata e sostenibile rispetto all’economia tradizionale.

L'appuntamento è dunque per domani, mercoledì 27 novembre, ore 10.00 - Aula “Franco Modigliani” del Dipartimento di Economia - II Edificio Polifunzionale in via F. De Sanctis.