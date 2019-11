CAMPOBASSO. Protezione civile del Molise subito operativa rispetto al dramma dell’Albania, che ha subito crolli, lutti e feriti a causa del violento sisma della notte scorsa.

«Stiamo preparando la missione in Albania. In costante collaborazione con il Dipartimento Nazionale, il Nufrom di Durazzo, la Regione Puglia, il Comando Generale CP, il COI, i Vigili del Fuoco e la Provincia di Trento. Partiremo nel pomeriggio per imbarcare uomini e mezzi stasera a Bari. Vi aggiorno più tardi con comunicato ufficiale. Intanto consentitemi un grazie al personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa che dalle prime luci di stamattina è con me al lavoro e senza i quali tutto quello che stiamo facendo sarebbe impossibile. Sono sempre stati per me una famiglia imprescindibile anche a distanza di tanti anni. E un grazie affettuoso anche ai tanti volontari che ci hanno dato disponibilità a partire», il messaggio della responsabile Alberta De Lisio.