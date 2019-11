Proposta di legge sulla tutela dell'attività di pianificazione artigianale

CAMPOBASSO. La Conferenza delle Autonomie Locali (Cal), ha espresso in maniera positiva il proprio parere in merito al testo della proposta di legge regionale n°9 concernete “Disposizione in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Molise”, testo che ora tornerà in 2^ Commissione per il prosieguo dell'iter legislativo.

Un secondo passo significativo, utile, al conseguimento di un risultato importante per mantenere inalterata la qualità del pane lavorato con sistemi tradizionali. Lo scopo di questa proposta legislativa regionale, della quale sono relatore, è quello di migliorare l’informazione verso il consumatore sulla qualità del prodotto che acquista, e allo stesso tempo, di offrire garanzie ai panificatori tradizionali che lavorano un prodotto genuino e artigianale. In un contesto generale difficile, data la concorrenza e i costi di produzione e vendita, acquistare un pane di qualità, rappresenta ancora un baluardo contro le mutazioni tecnologiche, alimentari e di carattere normativo che hanno stravolto il sistema di produzione di questo importante alimento. L'auspicio è che il Consiglio Regionale possa trasformare, il prima possibile, in legge, questa proposta.