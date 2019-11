Bene la mozione dei consiglieri regionali sui cis dopo le sollecitazioni dell'acem

CAMPOBASSO. Dopo varie sollecitazioni espresse alla Giunta Regionale del Molise e dopo varie riunioni e prese di posizione ad opera dell’ACEM, l’Associazione prende atto favorevolmente della mozione presentata dal consigliere Tedeschi e firmata da altri consiglieri regionali sulla necessità che le risorse dei Contratti Istituzionali di Sviluppo rimangano sul territorio molisano, sottolineando che richieste in tal senso sono state consegnate dall’Associazione stessa al Premer Conte in un documento e rappresentate a Roma al vertice di Invitalia.

“Non possiamo correre il rischio – dichiara il Presidente Danilo Martino – che le risorse dei CIS non rimangano sul territorio senza ricadute reali sull’occupazione e sull’economia locale, con mega appalti non alla portata delle PMI molisane in una situazione di crisi del settore edile come quella in atto”.