GUGLIONESI. Nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, si è conclusa un’intensa settimana, quella dedicata alla gentilezza.

Le maestre hanno dato tanta rilevanza a questo momento, impegnando i bambini in tantissime attività.

Le attività di ascolto, di comprensione e di rielaborazione di storie hanno rappresentato un punto centrale per i piccoli alunni. I bambini, infatti, con diverse tecniche hanno realizzato dei coloratissimi libricini “Un tesoro di parole belle per Greta”, “La fata della gentilezza”, “Zeb e la scorta di baci” e “Un cuore nuovo per il signor Pum”.

I bambini si sono calati nella parte dei piccoli lettori, sfogliando, osservando, immaginando, raccontando con la loro fantasia e spontaneità i libri della gentilezza.

Memorizzazione di canti e filastrocche e realizzazione di festosi cartelloni che i piccoli alunni hanno magnificamente preparato per la Festa della gentilezza.

Momenti di riflessione e tantissimi giochi hanno allietato le giornate scolastiche che, di sicuro, verranno ripetuti nel corso dell’anno: la voce gentile degli indiani, il dado della gentilezza, il fischio gentile e c’è posto per te (con l’utilizzo delle sedie). Quest’ultimo ha riscosso davvero tanto successo, con tante risate e puro divertimento. I bambini a ritmo di musica si muovevano intorno alle sedie e al cessare della musica correvano a sedersi. Nessun partecipante è rimasto escluso, le sedie man mano venivano tolte, ma c’era sempre qualche compagno che ospitava sulle sue ginocchia il compagno rimasto senza sedia. Gli obiettivi del gioco sono stati pienamente raggiunti: lo spirito d’accoglienza, la disponibilità ad aiutarsi e il piacere di stare insieme.

“Tale percorso- dicono con soddisfazione le maestre- è stato davvero ricco non solo di gesti e parole gentili, ma anche di tanti sentimenti ed emozioni: affetto, dolcezza, timidezza, imbarazzo, sorpresa, attesa e gioia”.

La settimana della gentilezza si è conclusa ed “ha lasciato in ognuno di noi una maggior ricchezza, fatta di baci, carezze, abbracci sinceri che custodiremo e con l’impegno che ogni giorno sia la Giornata della Gentilezza”.

L’anno scolastico è da poco iniziato, ma i bimbi dell’infanzia nei prossimi mesi sapranno stupirci ancora.