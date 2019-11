Trovato in un bar, detenuto in semilibertà torna in carcere

CAMPOBASSO. È di oggi la notizia che un detenuto che usufruiva della libertà di uscire durante il giorno per lavorare non ha rispettato le regole per la concessione dell’istituto della fiducia e gli è stata revocata la possibilità di uscire dal carcere. Ad affermarlo è il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo: “il detenuto in oggetto sembrerebbe sia stato trovato all’interno di un bar, cosa vietata per chi si avvale dell’istituto dell’art. 21. Da quando apprendiamo sembrerebbe che proprio il comandante del carcere di Campobasso a rilevare l’infrazione. È bene ricordare che negli ultimi sei mesi ci sono stati due evasioni da art. 21 dal carcere molisano. La concessione di detto beneficio è legata alla irreprensibile condotta all’interno dell’istituto di pena ed al relativo comportamento incensurabile all’esterno. Oramai dopo questo ennesimo episodio appare chiaro una leggerezza nella concessione di tale istituto, il quale purtroppo non riguarda solo il carcere molisano ma la maggior parte delle carceri italiane”. Continua Di Giacomo: “questo cambio di rotta tanto sollecitato da noi non può che farci piacere e conferma le nostre preoccupazioni che da circa due anni sottolineiamo nel nostro tour per l’Italia. Auspichiamo che l’esempio del carcere di Campobasso possa servire anche per gli altri istituti della penisola.

Inoltre domani 28 novembre 2019, alle ore 10:30, dinanzi la Casa di Reclusione di Campobasso, sita in Via Cavour n° 50, il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo terrà conferenza stampa alla

luce degli ultimi accadimenti nel carcere di Campobasso.