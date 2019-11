ROMA. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre il Decreto del 20 agosto 2019 relativo alla ripartizione tra le Regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il decreto stabilisce all'articolo 1 che "le modalità di assegnazione alle Regioni e di trasferimento dei finanziamenti" (art. 1, comma 510 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e art. 23 -quater del decreto-legge 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018) "al fine di attivare gli interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie" (come previsto dall’art. 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

Sarà l’Osservatorio nazionale sulle liste d’attesa a verificare la percentuale di realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione dei sistemi regionali di prenotazione per l’accesso alle strutture sanitarie". Il Decreto stabilisce poi (al comma 2 dell'articolo 4) che la "mancata realizzazione di almeno il 20% di alcuni obiettivi (fissati nei criteri 2 e 3 del decreto) o di almeno un canale di trasmissione (definito nel criterio 4).

Il criterio 2 riguarda la percentuale di erogatori (pubblici/privati accreditati) collegati al sistema CUP interaziendale o regionale. Il numero degli erogatori pubblici/privati (ambulatorio/ laboratorio STS11 con S01-S02) collegati al sistema CUP, il numero erogatori pubblici/privati attesi (ambulatorio/laboratorio STS11 con S01-S02). Con riferimento al metodo di calcolo: il Ministero fornirà la lista delle strutture STS 11 (anno 2018) con tipo struttura Ambulatorio/Laboratorio e Tipo Assistenza S01 - Attività clinica e S02. Anche la Diagnostica strumentale e per immagini verrà considerato quale denominatore.

La Regione o la Provincia autonoma indicherà nell’elenco le strutture collegate informaticamente al sistema CUP interaziendale o regionale, che verranno considerate al numeratore.

Al 31/03/2020 Al 30/06/2020 Al 31/10/2020 Al 31/05/2021 Al 31/10/2021 Almeno 15% Almeno 25% Almeno 50% Almeno 75% 100%

Il criterio 3 riguarda: la percentuale agende pubbliche/private inserite nel sistema CUP interaziendale o regionale, il numero agende pubbliche/private inserite nel sistema CUP (numero agende pubbliche + N. Agende private gestite), il metodo di calcolo (per ogni struttura che risulterà collegata informaticamente al sistema CUP interaziendale o regionale, specificata nel numeratore dell’indicatore 2. La Regione o la Provincia autonoma indicherà il numero totale delle agende gestite per le prestazioni sia di primo accesso che successive a carico del SSR (denominatore) e il numero delle stesse agende collegate al sistema CUP interaziendale o regionale.

Al 31/03/2020 Al 30/06/2020 Al 31/10/2020 Al 31/05/2021 Al 31/10/2021

Per quanto riguarda infine il canale di trasmissione il criterio 4 definisce il numero di canali di accesso digitalizzati ,il numero canali digitalizzati di accesso al CUP (regionale o aziendale), rispettoal metodo di calcolo: per ogni CUP (regionale o aziendale) la Regione o la Provincia Autonoma indicherà i canali digitalizzati attivi tra: APP per smartphone, via web dall’utente, farmacie, sportello CUP in strutture convenzionate, MMG/PLS.

Al 30/06/2020 Al 31/10/2020 Al 31/05/2021 Al 31/10/2021 Almeno 1 Almeno 2 Almeno 3 Ameno 4

Fonte (Regioni.it)