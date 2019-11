Contro la "Violenza di Genere", giovedì il convegno al Circolo della Vela

TERMOLI. Il convegno nasce da un'idea di Daniela Decaro, consigliere comunale Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio comunale e della consigliera di maggioranza Michela Antignani, condivisa poi dall'assessore Ciciola che si è mostrata subito disponibile, così come si è subito mostrato disponibile come relatore il consigliere dott. Malorni. Condivisione da parte dei consiglieri di minoranza e maggioranza e dall'amministrazione tutta che quindi ha organizzato l'evento. Per assistere, sostenere e proteggere le donne vittime di violenza occorre mettere da parte le bandiere politiche e lavorare all'unisono per il perseguimento di un bene superiore.

Il convegno "Violenza di Genere" è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino e si svolgerà giovedì 28 novembre dalle 16.30 al Circolo della Vela di Termoli: interverranno l'assessore Silvana Ciciola, la vicepresidente del consiglio comunale Daniela De Caro e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Larino Oreste Campopiano. I relatori saranno l'avv. Concetta Petrossi, il dottore Nicola Malorni e la dottoressa Hanen Gzaiel Ben Mariem.