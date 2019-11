Sospeso il flusso idrico in alcune zone termolesi

TERMOLI. A causa di lavori urgenti per la riparazione di un'adduttrice della rete idrica comunale si comunica che è sospeso il flusso idrico.

Le zone interessate a tale sospensione sono le vie sotto elencate e le zone limitrofe alle stesse:

Via Corsica dal civico 108 al 152, Via Sant'Elena, Via dei Pruni, Via dei Castagni, Via degli Abeti.

La situazione tornerà alla normalità nella tarda serata salvo imprevisti.

Al fine di limitare il fenomeno di acqua gialla sarà cura della società effettuare degli spurghi sulla condotta subito dopo avere ripristinato il flusso idrico.