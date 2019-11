Sparatoria dopo rapina, continuano le ricerche della banda

MONTAQUILA (ISERNIA). Proseguono le ricerche dei rapinatori coinvolti, ieri sera, in un conflitto a fuoco con la Guardia di Finanza a Montaquila; uno di loro, ferito, in stato di fermo e piantonato in ospedale a Isernia, sarà ascoltato dal magistrato nelle prossime ore. La banda, forse composta da tre persone, aveva appena rapinato un uomo a Roccacinquemiglia, frazione di Castel di Sangro (L'Aquila), ed era in fuga sulla statale 158. Quando l'auto sulla quale i tre viaggiavano è arrivata a un posto di blocco della Guardia di Finanza a Montaquila non si è fermata ed è iniziato un inseguimento; il mezzo è finito fuori strada nella frazione Masseria la Corte e i malviventi, prima di fuggire a piedi, hanno cominciato a sparare contro i finanzieri. Alle ricerche collaborano Polizia e Carabinieri. Sequestrata l'auto incidentata su cui la Finanza sta eseguendo accertamenti.

Fonte Ansa.