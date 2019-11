Nuova turnistica in Sevel e Fca Plastic Unit, i Cobas pronti allo sciopero

ATESSA. Ancora sciopero alla Sevel e alla Fca di Atessa per via della nuova turnistica:



"È diventata una vera commedia all’italiana il rimpallo tra le “sigle sindacali maggiormente rappresentative” sulla turnistica. Avviata ad inizio ottobre in SEVEL e alla FCA Plastics Unit di Atessa, a rimetterci sono solo i lavoratori. Se da una parte c’è chi perde il salario, dall’altra c’è chi non può far a meno degli straordinari a gogò. Infatti non comprendiamo lo sciopero solo al sabato pomeriggio. Questa decisione suona come un capriccio di quelle sigle minoritarie, che hanno sempre il problema della “visibilità”. Ci si dimentica però che il sabato mattina gli interinali sono costretti ad effettuare due ore in più straordinario (con tutti i disagi che ne conseguono), per rispondere alle esigenze di FCA.

Però nessuno si preoccupa dell’imminente gravità che potrebbe travolgere come uno tsunami la realtà di tutto l’indotto dopo la fusione con PSA!!!

FCA non parla di piano industriale. I dubbi del nuovo furgone elettrico così vantato a mezzo stampa, probabilmente verrà prodotto in Polonia, così come i nuovi sviluppi connessi alla tecnologia dell’elettrico.

È su questi punti che i COBAS chiedono con urgenza un tavolo di confronto con FCA.

Pertanto, considerato il perdurare della nuova turistica, i Cobas anche per il mese di Dicembre 2019

Proclamano lo Sciopero:

 di Tutti i Sabati Lavorativi su ogni Turno Produttivo (del 07; 14; 21 e 28), in TUTTO il mese di DICEMBRE 2019 alla SEVEL e FCA Plastics Unit;

 lo Sciopero sui Recuperi e Straordinari di TUTTE le Domeniche (del 01; 08; 15; 22 e 29) di DICEMBRE 2019 alla SEVEL e FCA Plastics Unit.

 Su TUTTI i RECUPERI sui Riposi individuali nel mese di DICEMBRE 2019 alla SEVEL e FCA Plastics Unit.COBAS COBAS Fca Atessa EP Chieti"

Così, in una nota stampa, i Cobas.