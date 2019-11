No alle barriere fonoassorbenti, soddisfatti i "Cittadini in rete"

TERMOLI. Il Comitato “Cittadini in Rete” di Termoli prende atto della volontà della Regione Molise di sostenere il “No al muro” di barriere fono-assorbenti (oltre 10 chilometri per un’altezza variabile dai 2 agli 8 metri), che «comprometterebbe pesantemente, per la nostra città, il Paesaggio, la Vivibilità e lo stato di salute dei cittadini, il Turismo e le Attività commerciali.

Tale volontà è stata espressa dalla Giunta, per tramite dell’Assessore Regionale ai Trasporti Vincenzo Niro, dalla Delibera N. 461 del 25/11/2019 che prescrive a RFI e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di presentare, entro sei mesi da codesta Delibera, un progetto alternativo alle barriere anti-rumore al centro di Termoli, che preveda la copertura del tratto ferroviario cittadino, in modo da ricucire ed uniformare il tessuto urbano della città.

La Giunta comunale di Termoli, nella persona del Sindaco Roberti ha espresso, con soddisfazione del Comitato, analoga prescrizione: niente muro di barriere fono-assorbenti, delocalizzazione della sottostazione elettrica e relativi elettrodotti, attualmente collocati in pieno centro cittadino, nonché copertura dei binari nel tratto cittadino.

Come sottolineato da alcuni esponenti politici, per la prima volta RFI ascolta le Amministrazioni locali molisane… ma è altresì vero, e civicamente importante, che per la prima volta Comune e Regione si sono fidate degli studi e delle osservazioni portate avanti, anche con raccolta firme, dai comuni cittadini».