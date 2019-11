Ricordo del prof. Ugo Mautone a un mese dalla scomparsa

TERMOLI. L’indimenticabile prof. Ugo Mautone sicuramente in questo momento ci sta guardando e … ci sta sussurrando da Lassù: “Forse mi mancano le passeggiate sul corso di Termoli, città a me tanto cara, forse mi mancano gli alunni, i colleghi, gli amici, mi mancano Tonino e Lino, ma sappiate, ho ri-trovato tutti Voi qui, dove non ci sono barriere, né tumulti, né confini di tempo o di spazio.

Non illudetemi con il Vostro pensiero perché quassù leggo e mi intrufolo nei Vostri sentimenti, per

indirizzare Voi tutti in quella generosità d’animo che solo nell’esistenza terrena potrà essere praticata, sperimentata, condivisa, assaporata, gustata all’unisono.

Vi osservo, Vi scruto, Vi seguo, qualche volta, scusatemi, anticipo le Vostre riflessioni, le Vostre poesie…

Per questo Vi auguro di discernere sempre più la “bellezza” che è presente in ogni persona, in ogni cosa, nell’armonia della natura, nella poesia della vita, nell’immensità di ogni giorno vissuto nella pienezza dell’Essere.

Grazie per il Vostro “tempo”che mi avete dedicato, nella condivisione della quotidianità, perché è la cosa più preziosa che serbo di ciascuno.

Il Vostro tripudio d’amore ha acquietato i miei sensi e rinvigorito la speranza di un cielo luminoso, sfolgorante nei dirompenti raggi che scaldano il mio spirito e il mio cuore.

Un profondo ringraziamento correlato di infinita riconoscenza per l’emozione, per l’armonia suscitata e per la sapienza di cuore generata.

Ricordatemi, cercando la felicità che è dentro di Voi”.

La famiglia lo ricorda in una santa messa che sarà celebrata domenica 1 dicembre 2019, alle 10.30, nella chiesa di Maria SS. del Monte Carmelo a Termoli.