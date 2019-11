Convocata per lunedì 2 dicembre la nuova seduta del Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per lunedì 2 dicembre, alle ore 10.00, la prossima seduta del Consiglio regionale. Questi gli argomenti, rinvenienti dall’aggiornata seduta dello scorso 25 novembre, che l’Assemblea sarà chiamata a discutere:

1. Rg. n. 490 Patto per lo sviluppo della Regione Molise-FSE 2014-2020- Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n.25, n.26 e 22 dicembre 2017 n.95. Area tematica, "Turismo e valorizzazione delle risorse naturali" - Linea d'intervento "programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" azione "Molise che incanta - Azioni di promozione, marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani" Adozione Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo del Turismo. Relatori: MATTEO 2. Rg. n. 506 Programma triennale dello sport 2019-2021 (DGR 268/2019) 3. Rg. n. 494 Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Primiani, De Chirico, Manzo, Greco e Fontana, ad oggetto "Piano triennale della Regione Molise 2019-2021 – Mancata applicazione art. 20 del Decreto legislativo n. 75/2017 - Chiarimenti" [PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA N. 7091/19 DEL 7 OTTOBRE 2019] 4. Rg. n. 555 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Avvisi pubblici reclutamento personale - Determinazioni dirigenziali n. 97/2019 e 98/2019" [PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 8042/19 DEL 6 NOVEMBRE 2019] 5. Rg. n. 556 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Reclutamento di n. 14 unità di personale per le attività del centro funzionale di protezione civile" [PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 8169/19 DELL'11 NOVEMBRE 2019] 6. Rg. n. 565 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Eventi sismici del 16.08.2018 che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso – Problematiche uffici tecnici comunali" 7. Rg. n. 547 Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Nola, Greco, Fontana, De Chirico e Manzo, ad oggetto <<Fondi FSC 2014-2020, area tematica "turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali" - Linea di intervento "programma integrato per lo sviluppo del turismo ambientale e ricreativo" - Azione "valorizzazione dei sistemi lacuali" – Programmazione delle risorse disponibili>> 8. Rg. n. 465 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Fontana, Nola e Manzo, ad oggetto "Programmi di prevenzione al fenomeno del randagismo" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2019] 9. Rg. n. 576 Ordine del giorno, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Contributi a

favore di famiglie per acquisto seggiolini antiabbandono" 10. Rg. n. 542 Mozione, a firma del consigliere Scarabeo, ad oggetto << Legge "Meloni"

misure di sostegno all'acquisto di dispositivi anti abbandono >> 11. Rg. n. 334 Mozione, a firma del consigliere Greco, ad oggetto <<Azienda speciale regionale "Molise Acque" : sollecito procedura di nomina di due membri consiglio di amministrazione - Determinazioni>> [Prima iscrizione seduta del 19 marzo 2019] 12. Rg. n. 358 Mozione, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Divieto dell'uso di

animali in via d'estinzione nei circhi" [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019] 13. Rg. n. 410 Mozione, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Divieto utilizzo

plastica monouso non biodegradabile sulle spiagge pubbliche" 14. Rg. n. 427 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto <<Stanziamento di risorse finanziarie per le PMI "artigiane" e "commerciali" non rientranti nell'Area di crisi complessa>> [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019] 15. Rg. n. 437 Mozione, a firma dei consiglieri Iorio, Scarabeo, Di Lucente, Romagnuolo Nicola E., Romagnuolo Aida, Micone, Cefaratti, D'Egidio, Calenda, Pallante e Tedeschi,

ad oggetto "Festa del pastore Roccamandolfi. Richiesta finanziamenti" [Prima iscrizione seduta del 25 giugno 2019] 16. Rg. n. 438 Mozione, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Nola e Greco, ad oggetto "Nomina CDA di Molise Dati - Revoca DGR n. 210 del 2019" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2019] 17. Rg. n. 442 Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Primiani, Fontana, De Chirico e Greco, ad oggetto "Riforma Consorzi industriali - Linee di indirizzo sul riordino della governance in aree produttive" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019] 18. Rg. n. 449 Mozione, firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Nomina CDA di Sviluppo Italia Molise con delibera di Giunta n. 227 del 28 giugno 2019 - Impegno alla revoca dell'atto al Presidente della Giunta regionale" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019] 19. Rg. n. 451 Mozione, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Monitoraggio e azioni

volte a prevenire e a contrastare emergenza Lymantria" 20. Rg. n. 211 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri De Chirico, Manzo e Primiani, ad oggetto "Questioni urgenti in merito a Funivie del Molise Spa e Campitello Matese s.c.p.a." [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018] 21. Rg. n. 257 Ordine del Giorno, a firma dei consiglieri Fontana, Nola, De Chirico, Primiani, Greco e Manzo, ad oggetto "Realizzazione strutture di monitoraggio integrative ed redazione studio specifico su fonti potenzialmente inquinanti presenti sul territorio molisano. [Prima iscrizione seduta del 15 gennaio 2019] 22. Rg. n. 315 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Calenda, Romagnuolo, Scarabeo, Iorio, Nola, Greco, Fontana, Primiani e Manzo, ad oggetto " Interventi in favore ex dipendenti ITTIERRE" 23. Rg. n. 360 Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto

"Sospensione indennizzo ex L. 210/92 per trasfusione di sangue infetto" 24. Rg. n. 363 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Bilancio regionale. Richiesta di copertura finanziaria per le attività in favore del sociale" 25. Rg. n. 364 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto <<Bilancio regionale. Copertura finanziaria per le attività in favore delle aeree interne del Molise - "azzeramento IRAP regionale" per le imprese delle aree interne>> 26. Rg. n. 383 Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, concernente " Richiesta commutazione medaglia di bronzo in medaglia d'oro al valor militare da assegnare all'avv. Giuseppe Laurelli e al Comune di Fornelli (IS)". 27. Rg. n. 384 Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, concernente " Riattivazione dei progetti rivolti a bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento DSA". 28. Rg. n. 394 Ordine del giorno, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Richiesta

operatività PDTA fibromialgia" 29. Rg. n. 396 Ordine del giorno, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Atto aziendale approvato con provv. DG n. 301/2018, nonchè nota prot. n. 34918 del 11.04.2019" 30. Rg. n. 450 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Tedeschi, Romagnuolo Nicola E., D'Egidio, Pallante, Matteo, Di Lucente, Calenda, Micone e Cefaratti, ad oggetto Criticità del comparto sanitario della Regione Molise - rischio chiusura reparti e ridimensionamenti/accorpamenti di altri" 31. Rg. n. 501 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto

"Politiche attive, formazione, welfare, sviluppo" 32. Rg. n. 502 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto

"Sistema regionale". 33. Rg. n. 274 Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, concernente mobilità in deroga per i lavoratori Ex ITTIERRE [Prima iscrione nella seduta del 29 gennaio 2019 RINVIATA NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2019] 34. Rg. n. 444 Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Chiusura punto nascite Ospedale civile San Timoteo di Termoli: Iniziative da assumere per l'immediata riapertura"

35. Rg. n. 476 Interpellanza, a firma dei consiglieri Facciola e Fanelli, ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico locale. Aumento tariffe” [RINVIATA - PARZIALMENTE TRATTATA NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2019] 36. Rg. n. 504 Interpellanza urgente concernente lavori di "messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di Montalto al centro abitato e alla S.S. 17 - tratto Isernia - Castel di Sangro ". 37. Rg. n. 399 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto <<Mancato trasferimento al "conto sanità" di una quota di fiscalità da parte della Regione Molise>> [Prima iscrizione seduta del 4 giugno 2019 PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 5183/19 DEL 15 LUGLIO 2019 - RINVIATA NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2019] 38. Rg. n. 453 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione richiesta da strutture di alloggio per minori non accompagnati - Autorizzazione rilasciata dal comune di Guglionesi alla società Living Group SRL secondo il regolamento regionale n. 1/2015." [PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT.N.7573/19 DEL 22 OTTOBRE 2019] 39. Rg. n. 458 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fontana, De Chirico e Greco, ad oggetto "Disattivazione servizio turistico 118 24h a Campomarino - chiarimenti" [PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 7085/19 DEL 7 OTTOBRE 2019] 40. Rg. n. 505 Interrogazione a risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Incarico professionale all'Avv. Nunzio Luciano da parte della ASREM per ricorso al TAR Molise contro AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) - Interrogazione." [PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 8043/19 DEL 6 NOVEMBRE 2019] 41. (Rg. n. 592) Prot. n. 8650/19 Interrogazione a risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, Manzo, Primiani, De Chirico e Nola, ad oggetto "Gestione e controllo delle spese effettuate con le carte di credito in possesso di Amministratori e dipendenti della Regione Molise" [PRIMA ISCRIZIONE SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2019]