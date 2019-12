Termoli 2016 impegnato a Montefalcone nel Sannio contro la Maronea

TERMOLI. Di scena sul terreno di gioco di Montefalcone nel Sannio, dalle 14.30, l'asd Termoli 2016, reduce da un periodo non positivo. I ragazzi guidati dal mister Paolo Di Lena dovranno ricominciare a macinare subito punti per uscire dallee secche dei play-out, dove ora sono confinati. Primo banco di prova la Maronea, nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Promozione.