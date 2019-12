Il Pescara basket scava un solco di 100 punti con l'Airino

TERMOLI. Cento punti di scarto secchi, il Pescara Basket sconfigge al PalaSabetta l’Airino 121-21.

Non potevamo aspettarci qualcosa di diverso anche perché il Pescara Basket è primo in classifica, anzi bisogna riconoscere che gli ospiti hanno fatto di tutto per non sembrare irriverenti, spesso non pressavano, però il divario anche se si stava fermi era talmente vistoso, che i pescaresi per dirne una tiravano le bombe da 3 punti quasi involontariamente eppure entravano in canestro lisce senza toccare il ferro quasi sembravano telecomandate. Dei ragazzi di Coppola non sappiamo cosa dire più che non abbiamo già detto, questo è il leitmotiv quest'anno, siccome serve o potrà servire il quoziente canestri, è normale che le squadre avversarie arrivano spesso a tre cifre. Vivremo con il desiderio di vedere se sarà possibile prima della fine della regular season una vittoria dell'Airino.