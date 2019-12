Giornata internazionale delle persone con disabilità: si parlerà dei diritti di cittadinanza

TERMOLI. Domani, martedì 3 dicembre, alle ore 10 presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "M. Brigida", in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, si terrà un incontro sul tema dell'inclusione e della promozione dei diritti di cittadinanza. Sarà anche l’occasione per condividere buone pratiche educative, per costruire reti territoriali e per stimolare i ragazzi ed i cittadini all'impegno civile. L'incontro è promosso dall'istituto Comprensivo Maria Brigida e dalla Consulta delle disabilità del Comune di Termoli, in collaborazione con l'Ambito Sociale Territoriale di Termoli . Parteciperanno all'incontro il Comune di Termoli, l'Apsi Molise e la Cooperativa Sirio.