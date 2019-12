"Trasmissione Telematica Obbligatoria dei Corrispettivi", incontro formativo

TERMOLI. Incontro in programma oggi pomeriggio sulla "Trasmissione Telematica Obbligatoria dei Corrispettivi", organizzato dall'A.M.A.-CASARTIGIANI e da C.N.A. MOLISE. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli interessati. Orario di inizio ore 15.30; per questioni tecnico-organizzative si chiede massima puntualitá. La sede dell'incontro è la Sala Formazione dell'Azienda partner "EMMECI MINIELLO" di Termoli sita in Contrada Pantano basso.