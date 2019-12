Ezio Mauro all'Aut Aut Festival

GUGLIONESI. All’Aut Aut Festival arriva Ezio Mauro, giornalista ed ex direttore del quotidiano La Repubblica, con il suo reading spettacolo ‘Berlino, cronache dal muro’. L'appuntamento è per venerdì 13 dicembre ore 21.00 al Teatro Fulvio di Guglionesi.

Lo spettacolo, attesissimo dal pubblico dell’Aut Aut Festival prende le mosse dal 13 agosto 1961 quando i cittadini di Berlino si svegliarono in una città divisa a metà. Al tentativo di sepa- razione ideale, che perpetrava dal dopoguerra, si sostituiva un lungo muro, più di 156 chilome- tri per quasi 4 metri di altezza. “Era un’arma, non soltanto una barriera, un simbolo dell’assolu- tismo e non solo una trincea, una prigione ben più che una separazione.” La notte del 9 novembre 1989, dopo 28 anni e a seguito di un malinteso nella conferenza stampa di Gunter Schabowsky funzionario del Partito socialista unificato della DDR, la città si raduna ai due lati del Muro per salutarne il crollo e con esso la fine di un’epoca. Oggi, a distanza di 30 anni da quegli eventi, Ezio Mauro, giornalista, ex direttore de La Stampa e La Repubblica, scrittore e divulgatore, porta sul palco, in forma di conferenza teatrale, lo sto- rytelling della caduta del sistema comunista, un momento che ha segnato una svolta storica per il mondo, fino ad allora diviso tra Est e Ovest.

Al fine di garantire ad ogni spettatore dell’Aut Aut Festival di poter assistere al meglio allo spet- tacolo, l’organizzazione del festival unitamente al Comune di Guglionesi ha deciso di regola- mentare l’ingresso al teatro Fulvio tramite la vendita di biglietti al costo simbolico di 8.00 euro. Va da sé che lo stesso spettacolo in altre tappe del tour italiano ha un costo triplo rispet- to alla tappa di Guglionesi.

