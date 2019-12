Varata dal Consiglio regionale la commissione di studio sulla sanità

CAMPOBASSO. Presieduto dal suo Presidente Salvatore Micone si è riunito ieri il Consiglio regionale che ha provveduto ad esaminare ed approvare il Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo del Turismo (Patto per lo sviluppo della Regione Molise-FSE 2014-2020- Delibere del Cipe 10 agosto 2016, n.25, n.26 e 22 dicembre 2017 n.95. Area tematica, "Turismo e valorizzazione delle risorse naturali" - Linea d'intervento "programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" azione "Molise che incanta - Azioni di promozione, marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani"). Ha illustrato l’argomento il Relatore, Consigliere Paola Matteo, che ha evidenziato come il Piano, proposto dalla Giunta regionale e messo a punto, su suo incarico, da SviluppoItalia Molise, si pone varie tipologie di obiettivi strategici quali: innovazione, specializzare e integrare l’offerta regionale; accrescere la competitività del sistema turistico regionale; sviluppare un marketing efficace e innovativo; realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano strategico e delle politiche turistiche.

Il relatore ha voluto poi evidenziare come il Piano sia stato redatto a valle di una lunga e dettagliata fase di ascolto del territorio, amministrazioni locali e portatori di interesse, svolta dall’Assessore regionale al Turismo e dai rappresentanti di Sviluppoitalia Molise. Dall’ascolto del territorio è emersa la necessità di: potenziare l’accessibilità e le infrastrutturazione; rafforzare la capacità ricettiva; rafforzare la qualità dell’accoglienza; valorizzare il “prodotto Molise”; migliorare la promozione turistica e culturale; migliorare la gestione dei flussi turistici e la governance dei processi; migliorare le competenze della filiera del turismo e della cultura. L’atto di pianificazione -è stato evidenziato nell’illustrazione svolta con tabelle tematiche e riassuntive- nelle sue varie azioni operative tiene conto: della struttura demografica della regione; della volontà del viaggiatore tipo di ricercare l’autenticità di luoghi, utilizzando per la conoscenza di questi le nuove tecnologie, le OTA (on line trave agencies) e gli smartphone; dell’offerta di un turismo che soddisfi coloro in quali sono sensibili alle tematiche ambientale con servizi eco-compatibili. Ne scaturisce una vision del provvedimento di pianificazione che intende sviluppare la capacità del territorio e dei suoi abitanti di porsi accanto al turista, dalla sua parte, in termini di “vicinanza”, rendendolo partecipe della propria storia e della propria identità, al fine di costruire una “destinazione Molise”, riconoscibile e attrattiva. Si vuole, inoltre, conservare, allo stesso scopo, i caratteri di genuinità ed accoglienza, preservando il patrimonio fatto di stili di vita, cultura e matura. Pertanto il Piano si pone 4 obiettivi di risultato: 1. Aumento delle presenze turistiche 2. Riduzione della stagionalità 3. Aumento del Valore aggiunto del comparto turistico 4. Aumento degli Addetti nel comparto turistico.

“La regione Molise –ha sottolineato il Relatore Matteo- ha importanti potenziali di crescita sia in termini geografici che di servizi offerti soprattutto per ciò che concerne le destinazioni turistiche più importanti quali il mare e la montagna. Sebbene ci sia questo trend negativo, la criticità può essere trasformata in possibilità. Emergono, infatti, spazi ottimi da cui partire, sviluppare e rendere fruibile ciò che ancora non è sviluppato. Risulta, dunque, fondamentale la promozione del territorio in una regione ancora acerba dal punto di vista turistico che ha l’occasione di costruire un progetto sostenibile che eviti l’esternalizzazione dei servizi e che investa nei propri”. Sono intervenuti nel dibattito i Consiglieri Primiani, Fanelli, Iorio, Nola, Fontana, Greco, Manzo, Facciolla, del l’Assessore al turismo Cotugno e del Presidente della Giunta Toma. Il Piano è stato approvato a maggioranza.

Il Consiglio ha quindi deciso l’individuazione dei componenti della “Commissione di studio, a carattere temporaneo, sull’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, costituita con l.r. n. 13 del 2019.

In particolare faranno parte della Commissione il Consigliere Paola Matteo, in rappresentanza del Gruppo Orgoglio Molise, il Consigliere Nicola Eugenio Romagnuolo in rappresentanza del Gruppo di Forza Italia, il Consigliere Quintino Pallante in rappresentanza del Gruppo Fratelli d’Italia, il Consigliere Aida Romagnuolo in rappresentanza del Gruppo Lega, il Consigliere Andrea Di Lucente in rappresentanza del Gruppo Popolari per l’Italia, il Consigliere Salvatore Micone (che sarà sostituito dal Consigliere Filomena Calenda) in rappresentanza del Gruppo dell’UDC, il Consigliere Angelo Michele Iorio in rappresentanza del Gruppo Iorio per il Molise, il Presidente Donato Toma in rappresentanza del Gruppo Toma Presidente, il Consigliere Massimiliano Scarabeo per il Gruppo Misto, il Consigliere Vittorino Facciolla in rappresentanza del Gruppo del Partito Democratico, il Consigliere Andrea Greco in rappresentanza del Gruppo Movimenti 5 Stelle.