“Progettare e dirigere opere drenanti”, mercoledì il seminario di Inail e ordini professionali

CAMPOBASSO. L’Inail organizza una giornata informativa in collaborazione con l’Ordine dei Geologi, dei Dottori Agronomi e del Collegio degli Agrotecnici, in data 4 dicembre, nella sala “Parlamentino” presso Palazzo Magno della Giunta Regionale, in via Genova, 6 a Campobasso.

Il seminario “Progettare e dirigere opere drenanti” è il primo risultato del Protocollo d’Intesa che la Direzione Inail Molise e gli Ordini professionali hanno da poco siglato e che prevede la realizzazione di obiettivi comuni nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L’Ordine dei Geologi della Regione Molise, l’Ordine dei Dottori Agronomi della Regione Molise e il Collegio degli Agrotecnici della Regione Molise, in sinergia con l’Inail, intendono contribuire in modo sostanziale all’aggiornamento culturale, tecnico e formativo degli iscritti nei rispettivi albi di appartenenza, in un contesto di “comunità di pratica” di professionisti che ha come fattori elettivi la costruzione e diffusione di conoscenze, il confronto e la condivisione di idee e progetti, la valorizzazione delle esperienze e delle competenze.

In questo quadro si inserisce il presente seminario, al quale seguirà una lunga serie di iniziative, che vedranno coinvolte le realtà territoriali, considerando la presenza diffusa sul territorio di Inail, nella sua articolazione istituzionale, e degli ordini/collegi professionali. La formazione si focalizza su rilevanti contributi esperienziali attraverso casi di studio, in cui gli approcci metodologici ed operativi ivi illustrati possono costituire un bagaglio di conoscenze e approfondimenti utili per i professionisti che operano nel settore.

Il seminario, valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento dei crediti CFP da parte degli Ordini di appartenenza, è gratuito.