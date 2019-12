MONTENERO DI BISACCIA. Continua l'avventura del Molise a "Cuochi d'Italia". Lo chef Ruggiero D'Ascenzo, patron del ristorante "Al settimo cielo" di Montenero di Bisaccia, sarà protagonista nella puntata di domani di una nuova appassionante sfida culinaria, questa volta in gara direttamente contro la Valle d'Aosta. Dopo essersi aggiudicato ben due vittorie nelle puntate precedenti, la prima contro il Friuli Venezia Giulia e la seconda contro l'Emilia romagna, lo chef montenerese ha ancora di che stupire, tra fornelli e colpi di scena (e di gusto) nella ormai sempre più acclamata trasmissione sui sapori e piatti nostrani condotta da Alessandro Borghese. Un'occasione per valorizzare le nostre eccellenze italiane e molisane, e per amare il territorio, la cui anima passa anche attraverso una cucina di qualità, come lo chef D'Ascenzo ama ripetere più volte. Allora tutti a fare il tifo per il Molise e per Ruggiero, in onda domani sera alle ore 19.30 su Rete 8.