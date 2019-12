TERMOLI. A dispetto delle numerose lamentele e di altre segnalazioni simili, la prima delle quali risalente a più di un mese fa, la società Atm sembra non aver preso provvedimenti riguardo il problema delle infiltrazioni d'acqua dai finestrini. Quella in video è una scena vissuta oggi da un gruppo di studenti che viaggiava su un autobus da Termoli a Montenero, ma che si ripete a ogni piovasco: acqua che scorre lungo i finestrini e rattoppi fatti con mezzi di fortuna decisamente poco gradevoli. Il tutto anche in barba al rincaro del 40% sui prezzi di biglietti e abbonamenti operato dalla stessa società la scorsa estate.