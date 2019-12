Tamponamento multiplo in via Corsica, coinvolte 3 autovetture

TERMOLI. Ancora un incidente stradale oggi a Termoli, per fortuna senza feriti e senza intervento del 118 Molise. Si tratta di un tamponamento a catena che ha coinvolto 3 macchine, in direzione Sud, che viaggiavano su via Corsica, all'altezza della Bcc. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.